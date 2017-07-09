Arnavutköy'de Ahşap Binanın Çatısında Yangın

Arnavutköy'de Bebek Caddesi'nde ahşap bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, sabah 10.00 sıralarında Arnavutköy Bebek Caddesi üzerinde bulunan bir ahşap binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ahşap binada çıkması çevrede korkuya neden oldu.



"Duman çıkıyordu, itfaiyeye, karakola söyledim"



Yangın anını gören vatandaşlardan Ahmet Çeçen, "Yangın, duman çıkıyordu, itfaiyeye, karakola söyledik. Karakol itfaiyeye haber verdi. İtfaiye de geldi, vazifesini yapıyor. İçeride vatandaşlar vardı. Yangın bacadan çıktı, biz dumanı görünce karakola bildirdik. Orada çalışanlar da yangını söndürmeye çalıştı" dedi. - İSTANBUL