ARNAVUTKÖY'DE AĞABEYİNİN ATEŞ ETTİĞİ KİŞİNİN VURULMA SONRASI ANLARI KAMERADA
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ARNAVUTKÖY'DE AĞABEYİNİN ATEŞ ETTİĞİ KİŞİNİN VURULMA SONRASI ANLARI KAMERADA

ARNAVUTKÖY'de ağabeyi tarafından silahla vurulan kişinin, vurulduktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE AĞABEYİNİN ATEŞ ETTİĞİ KİŞİNİN VURULMA SONRASI ANLARI KAMERADA
14.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:05

 ARNAVUTKÖY'de ağabeyi tarafından silahla vurulan kişinin, vurulduktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay,10 Haziran günü Arnavutköy'de meydana gelmişti. Güç Sokak'ta bulunan evlerinde ağabeyi Bilal G. ile kavga eden Sinan G., ağabeyi tarafından silahlı 3 el ateş edilerek  vurulmuştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinan G. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bacaklarından ve göğsünden yaralandıktan sonra sokağa çıkarak yürümeye başlayan Sinan G. bir süre sonra dengesini yitirerek yere düşüyor, sonrasında ise vatandaşlar Sinan G.'nin yardımına koşuyor. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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