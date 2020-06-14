Arnavutköy'de ağabeyinin ateş ettiği kişinin vurulma sonrası anları kamerada ARNAVUTKÖY'de ağabeyi tarafından silahla vurulan kişinin, vurulduktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de ağabeyi tarafından silahla vurulan kişinin, vurulduktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay,10 Haziran günü Arnavutköy'de meydana gelmişti. Güç Sokak'ta bulunan evlerinde ağabeyi Bilal G. ile kavga eden Sinan G., ağabeyi tarafından silahlı 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinan G. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bacaklarından ve göğsünden yaralandıktan sonra sokağa çıkarak yürümeye başlayan Sinan G. bir süre sonra dengesini yitirerek yere düşüyor, sonrasında ise vatandaşlar Sinan G.'nin yardımına koşuyor.

Kaynak: DHA