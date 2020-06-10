Arnavutköy'de ağabey kardeşini vurup başında bekledi; gözaltına alındı(1)
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Arnavutköy'de ağabey kardeşini vurup başında bekledi; gözaltına alındı(1)

ARNAVUTKÖY'de ağabey madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşini silahla vurarak yaraladı.

Arnavutköy'de ağabey kardeşini vurup başında bekledi; gözaltına alındı(1)
10.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:23

ARNAVUTKÖY'de ağabey madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşini silahla vurarak yaraladı. Yaralı kardeşinin başında bekleyen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Güç Sokak'ta meydana gelen olayda yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken polis çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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