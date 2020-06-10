ARNAVUTKÖY'DE AĞABEY KARDEŞİNİ VURUP BAŞINDA BEKLEDİ; GÖZALTINA ALINDI(1)
Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de ağabey madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşini silahla vurarak yaraladı.
10.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:19
Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de ağabey madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşini silahla vurarak yaraladı. Yaralı kardeşinin başında bekleyen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Merkez Mahallesi Güç Sokak'ta meydana gelen olayda yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken polis çalışma başlattı.
Kaynak: DHA