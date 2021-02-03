Arnavutköy'de aç kalan domuz, şehir merkezine indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arnavutköy'de aç kalan domuz, şehir merkezine indi

03.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:39
Arnavutköy'de aç kalan domuz, şehir merkezine indi

ARNAVUTKÖY'de aç kalan domuz ilçe merkezine indi.

ARNAVUTKÖY'de aç kalan domuz ilçe merkezine indi. Çöp konteynerinin yanında buldukları ile karnını doyurmaya çalışan domuzun o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy'de, geçen hafta Merkez Mahallesi Öncü Sokak'ta sitenin bahçe duvarının önünde yaban domuzu görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzu, bir süre dolandıktan sonra çöp konteynerinin yanındaki yiyecek atıklarıyla karnını doyurmaya çalıştı. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

(LAR)


Arnavutköy'de aç kalan domuz, şehir merkezine indi
Arnavutköy'de aç kalan domuz, şehir merkezine indi
Arnavutköy'de aç kalan domuz, şehir merkezine indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Didem Kınalı Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de aç kalan domuz, şehir merkezine indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 10:39:06. #1.15#
title