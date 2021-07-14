Arnavutköy'de 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Arnavutköy'de meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.45'de Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan bir kamyonet duramayarak önünde bulunan araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza da otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı