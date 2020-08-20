ARNAVUTKÖY'DE 45 EV VE 4 İŞ YERİNİ SU BASTI ARNAVUTKÖY Kaymakamlığı'nden yapılan açıklamada ilçede 45 ev ile 4 işyerini su bastığı belirtildi.

ARNAVUTKÖY Kaymakamlığı'nden yapılan açıklamada ilçede 45 ev ile 4 işyerini su bastığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlçemizde bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış sonucunda saat 12.00 itibariyle yapılan tespitlere göre 45 mesken ve 4 iş yerinin çoğunluğunda kanal arızasından kaynaklanan su baskını ihbarı alınmıştır. Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği tarafından ihbar yapılan yerlerin tamamına müdahale edilmiş, yeni gelen çağrılara göre hasar tespit çalışmaları devam etmektedir"

Kaynak: DHA