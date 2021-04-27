Arnavutköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında iş yeri sahibine gözaltı
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Arnavutköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında iş yeri sahibine gözaltı

Arnavutköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında iş yeri sahibine gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir depoda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir depoda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında yangın çıkmış. Hırdavat malzemelerinin tutulduğu deponun bulunduğu bodrum katında çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş, yangında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının detayları ortaya çıktı

Yangında binanın giriş katında bulunan Türkmenistan uyruklu R.O. kaçarken, Pakistan uyruklu 3 kişi ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişi daha hayatını kaybetti. Ayrıca hayatını kaybeden Pakistan uyruklu şahsın olaydan yaklaşık 6 gün önce iş yeri sahibinin izniyle 3 arkadaşıyla birlikte Ramazan ayı dolayısıyla kalacak yerleri olmadığı için iş yerinde kalmaya başladıkları öğrenildi.

İş yeri sahibi gözaltına alındı

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Ü.Y gözaltına alınırken, olay ilgili soruşturma sürdürülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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