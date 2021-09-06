İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAArnavutköy, Hadımköy Dr. Mithat Martı Caddesi'ndeki 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy, Hadımköy Dr. Mithat Martı Caddesi'ndeki 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanıgını söndürme çalışması sürüyor.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 4 KATLI TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-1 - Haberler
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