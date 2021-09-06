Arnavutköy'deki fabrika yangını kontrol altına alındı: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Arnavutköy'deki fabrika yangını kontrol altına alındı: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Arnavutköy Hadımköy'de faaliyet gösteren 4 katlı bir fabrikanın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın sabah 06.30 itibariyle kontrol altına alındı.

Arnavutköy'deki fabrika yangını kontrol altına alındı: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy'de faaliyet gösteren 4 katlı bir fabrikanın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın sabah 06.30 itibariyle kontrol altına alındı. Büyük oranda maddi hasarın oluştuğu binanın son hali gün ağardığında ortaya çıktı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 01.00'da Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir fabrikanın çatısında çıkmıştı. İçerisinde birden farklı iş koluna ait üretim merkezinin bulunduğu fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber vermişti. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın fabrikanın tamamını sarmıştı.

Yangının söndürülmesi için Anadolu ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi ile belediye ait sulama tankerleri de kullanıldı. Yangın sabah saat 06.30 itibariyle kontrol altına alındı. Büyük oranda hasarın olduğu binanın son hali gün ağardığında ortaya çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak