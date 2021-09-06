Arnavutköy'de 4 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın devam ediyor

Arnavutköy'de 4 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın devam ediyor Arnavutköy Hadımköy'de faaliyet gösteren 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında çıkan yangın devam ediyor.

Arnavutköy'de 4 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın devam ediyor

İSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy'de faaliyet gösteren 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangın saat 01.00'da Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında çıktı. Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın fabrikanın tamamını sardı.

Olay yerine İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has