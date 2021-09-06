Arnavutköy'de 4 katlı  binanın çatısındaki yangın devam ediyor
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Arnavutköy'de 4 katlı  binanın çatısındaki yangın devam ediyor

Arnavutköy'de 4 katlı  binanın çatısındaki yangın devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul/DHAArnavutköy'de içinde bir çok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ozan URAL - Buğra AKAY - İstanbul/DHA

Arnavutköy'de içinde bir çok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor. 

Yangın Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde saat 01.00 çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan ve içinde birçok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstanbul'un birçok ilçesinden takviye olarak gelen itfaiye ekipleri yangına 4 koldan müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının çıktığı binadan yükselen alevler DHA drone kamerası ile havadan da görüntülendi. Görüntüler de binanın çatısının alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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