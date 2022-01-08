Son dakika: Arnavutköy'de 3 kişi vuran şüphelinin bulunduğu adrese operasyon: 6 gözaltı

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de 3 kişi vuran şüphelinin bulunduğu adrese operasyon: 6 gözaltı

İSTANBUL Arnavutköy'de alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi ormanlık alana götürüp darp eden ve silahla yaralayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde arama yapan polis ekipleri Thompson makineli tüfek, bir miktar para ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Olaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de alacak verecek davası yüzünden 3 kişiyi ormanlık alana götürüp zincir ve sopa ile darp eden ardından bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçan E.Ö.'yü yakalamak için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.Ö. ile birlikte İ.Y., F.Ş., C.Y., F.B., M.S. 'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüpheli E.Ö.'nün saklandığı evde arama yapan polis ekipleri, üretimi, kullanımı yasaklanan ve çoğunlukla terör örgütlerinin kullandığı silah, bir miktar para ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler kişi hürriyetinden yoksun kılma ve alıkoyma suçlamaları ile adliyeye sevk edildi.