Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde online dönem
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Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde online dönem

22.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:29
Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde online dönem

Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi pandemi sürecinde 86 öğrenci ile eğitimlerine online olarak devam ediyor.

Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi pandemi sürecinde 86 öğrenci ile eğitimlerine online olarak devam ediyor.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye Hedefleri doğrultusunda; bilişim alanında yetenekli genç ve yetişkinlere yönelik hayata geçirilen Arnavutköy Bilişim Akademisi, pandemi döneminde eğitimlere ara vermeyerek, eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Günümüz sistemlerini anlayabilen, teknolojik gelişmelerin tasarlayıcısı olan ve geleceğin mucitlerini yetiştirmek isteyen Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi online olarak 86 öğrenciye eğitim veriyor. Hafta sonu gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler siber güvenlik, SQL, veri tabanı ve robotik kodlama eğitimleri alıyor. Sabah 09.30'da başlayan dersler 16.00' da son buluyor. Toplamda 12 hafta süren robotik kodlama dersleri miniklere yönelik gerçekleştirilirken; 5 hafta süren siber güvenlik, SQL ve veri tabanı eğitimleri ise yetişkinlere yönelik ders içeriklerini kapsıyor.

Pandemi sonrası dersler yüz yüze devam edecek

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın hem miniklere hem yetişkinlere yönelik önemli projelerinden biri olan bilişim akademisi, pandemi sonrası e-spor sınıflarını da açacak. Hava araçları tasarımı ve modelleme, kara araçları tasarımı ve modelleme, deniz araçları tasarımı ve modelleme, akıllı ev modelleri, yenilenebilir enerji modelleri ve atık geri dönüşüm çözümleri eğitimleri gibi birçok eğitim de pandemi sonrası yüz yüze yapılacak.

"Meslek edinmeyi amaçlayan ve teknoloji meraklı herkese açık"

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın "Bu atölyelerimizde meslek edinmeyi amaçlayan, teknolojinin gerektirdiği donanımlara sahip, aynı zamanda da istihdam imkanı sağlayacak eğitim bölümümüz yer alacak. Dolayısıyla burası ortaokuldan başlayıp, teknoloji tutkunu olan gençlerimizin eğitim alabileceği ve bu eğitimleri pratik hayatta da uygulayabilecekleri bir merkez" dediği akademi, bilişim alanında eğitim almak isteyen herkesi bekliyor. - İSTANBUL

Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde online dönem
Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde online dönem
Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde online dönem
Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde online dönem
Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde online dönem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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