Arnavutköy beyaz örtüyle kaplandı

İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de kar yağışı etkili oldu. Tarlalar ve parklar beyaz örtü ile kaplanırken, çocuklar kar topu oynadı.

İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Arnavutköy'de de binaların çatıları, parklar ve tarlalar karla kaplandı. Güne karla başlayan çocuklar kar topu oynadı. Karla oynayan çocuklardan biri," Az yağdı çok oynayamadık. Okul çıkışında oynayacağız. Hasret kaldık kara" diye konuştu. Kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekledi.