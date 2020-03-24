Arnavutköy Belediyesi yaşlı ve hastaları yalnız bırakmadı Arnavutköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için seferber oldu.

Arnavutköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için seferber oldu.

Korona virüs pandemisi sonra ülke genelinde alınan kararlara bir yenisi eklenerek 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu süreç boyunca evde kalacak vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım İşeri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Ekipleri, ASYAM (Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Merkezi) Kart Kullanıcısı Mehmet Demirtaş'ın aylık alışveriş kolisini alarak evine teslim etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri ise alınan telefon üzerine Hüseyin Kantarcı'nın (82) alışverişini karşılamak için adrese ulaştı. Alışveriş listesini hazırlayıp ekiplere teslim eden Hüseyin Kantarcı'nın sebze, meyve ve temizlik malzemeleri ihtiyaçları Sosyal Yardım İşleri personelleri tarafından karşılandı. Hüseyin Kantarcı, "Devletimizin aldığı karara uyuyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Alışverişimiz yapılıyor ve evimize teslim ediliyor. Dışarı çıkan vatandaşlarımız adına üzüyorum. Devletimizin aldığı karara uysunlar. Dışarı çıkmasınlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA