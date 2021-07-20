Arnavutköy Belediyesi'nin hijyenik kurban kesim alanına büyük ilgi

Arnavutköy Belediyesi'nin hijyenik satış ve kesim alanı büyük ilgi gördü.

Arnavutköy Belediyesi'nin hijyenik satış ve kesim alanı büyük ilgi gördü. İslami usüllere uygun bir şekilde kesilen kurbanlıklar, vatandaşlara en hızlı şekilde teslim ediliyor.

Arnavutköy Belediyesi Kurban Satış yerinde kılınan bayram namazından sonra vatandaşlara ikramlar dağıtılırken, Arnavutköy Belediyesi sağlık ekipleri de alanda hazır bekledi. Kurban Bayram namazını satış ve kesim alanında kılan vatandaşlar, Arnavutköy Belediyesi'nin ikramları ile ağırlandı. Kurban kesim sırası gelene kadar bekleme anında soğuk ve sıcak ikramlarla ağırlanan vatandaşlar, kesim sıraları geldiğinde kurbanlıklarının yanlarına geçtiler. Modern yapısı ve hijyenik ortamıyla İslami usüllere uygun bir şekilde kesilen kurbanlıklar, vatandaşlara en hızlı şekilde teslim ediliyor.

Sağlık ekibi hazır bekliyor

Arnavutköy Belediyesi sağlık ekipleri kurban satış ve kesim alanında hazır da bekledi. Yaşanabilecek acil durumlar için bekleyen ekipler yaşanabilecek olumsuzluklar için yerinde müdahale edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı