Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928: 1-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928: 1-1

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928: 1-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig Pay-Off çerek final ilk maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3'üncü Lig Pay-Off çerek final ilk maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kaldı.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Bucaspor 1928'i Bolluca Stadı'nda konuk etti. Saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ile Gökhan Barcın üstlendi. 

Karşılaşmanın 5'inci dakikasında konuk ekip Bucaspor 1928, Berke Bıyık'ın golü ile üstünlüğü yakaladı. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, mücadelenin 35'inci dakikasında Umut Aydın'ın kaydettiği golle skorda eşitliği yakaladı. Ev sahini ekipte; 31'inci dakikada Ozan Karabacak, 66'ncı dakikada Umut Aydın, konuk ekipte ise 71'inci dakikada Osman Işıklısarı kartla cezalandırıldı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Diego Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928: 1-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 19:39:00. #1.15#

title