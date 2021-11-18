Arnavutköy Belediyesi Festivaldeki Yerini Aldı

ANKARA (Habermetre) - Arnavutköy Belediyesi geliştirdiği sportif projeleri tanıtmak için Tam Bana Göre Festival'e katıldı.

Ankara Başkent Millet Bahçesinde 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festival, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, elearning eğitimlerine giriş imkanı, etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar, konferanslar, özel lezzetler ve birbirinden ilginç stantlar yer aldı.

Arnavutköy Belediyesi'ne Ödül

Tam Bana Göre Festival Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gençlere açıldı. Açılış gününde gerçekleştirilen ödül töreninde, Arnavutköy Belediyesi "Sporcu Geliştirme Merkezi" projesiyle ödül aldı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: "Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı yarışmada "Sporcu Geliştirme Merkezi projemizle dereceye girerek, ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldık" dedi.

Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen festivalde Arnavutköy Belediyesi Ömer Halisdemir Bisiklet turu simülasyonu, akıllı parklar için geliştirilen ARBEY, VR etkinlikleri, akıllı robotlar ve birbirinden eğlenceli stantlar ile yer aldı.

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