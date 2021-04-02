Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı
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Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı Arnavutköy'de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı

Arnavutköy'de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

İSTANBUL - Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi, otizme dikkat çekmek ve kamuoyunda duyarlılık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Farkındandık gününde Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve çocuklar gökyüzüne rengarenk onlarca balon bıraktı.

Otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen programda, Otizmli çocuklar müzik eşliğinde bir yandan eğlendi. Etkinlikte ellerini boyayarak beyaz bir beze el izlerini bırakan özle çocuklar gönüllerince vakit geçirdi.

İlçemizdeki ailelerimiz yalnız değil

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün otizmli vatandaşlarımızın hem aileleri hem kendileri hem de bizim için çok farklı ve özel bir gün. Bazı günler vardır, o günler vesilesi ile anlatmak istediğiniz şeyler daha güzel anlatılır ve anlaşılır. Bugün de o özel günlerden bir tanesindeyiz. Biz de bugün hem günün önemine dikkat çekmek hem de ailelerimize yalnız olmadıklarını göstermek üzere böyle bir etkinlik düzenledik. Otizm konusunda belediyemizin önemli çalışmaları var hep de var olacak" İfadelerini kullandı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kapsamında programa katılan ailelerden Sakine Malkoç, "Çok iyi, keşke herkes böyle duyarlı olsa. Biz aileler ve çocuklarımız genel olarak toplumda dışlanıyoruz bu tarz programlar bize hatırlandığımızı hissettiriyor. Çok mutlu olduk" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı 'özel' çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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