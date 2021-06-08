ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ
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ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da polis ekipleri başta hafriyat kamyonları olmak üzere kamyon ve kamyonetlere yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL'da polis ekipleri başta hafriyat kamyonları olmak üzere kamyon ve kamyonetlere yönelik denetim yaptı.

Sivil Trafik Ekipleri Arnavutköy, Başakşehir ve Kemerburgaz bölgelerinde yoğun olarak görülen hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Başakşehir Altınşehir mevkiinde durdurulan hafriyat kamyonu, kamyon ve kamyonet sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Yüklerine bakılarak gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı denetlendi. Polis ekipleri sürücülere kurallarla ilgili uyarılarda bulundu. Yükünü sabitlemeyen ve üzerinde branda bulunmayan bir kamyon sürücüsü ile arka plakası bulunmayan bir başka sürücüye ceza kesildi.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ
ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ
ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ
ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ
ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ
ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE KEMERBURGAZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ - Haberler
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