Arnavutköy Airport Express Otel'den sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama
Arnavutköy Airport Express Otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.
28.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:28
Arnavutköy Airport Express Otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.
Otel yönetimi, Arnavutköy Devlet Hastanesinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarının 1 ay boyunca ücretsiz olarak otelde konaklayabileceğini duyurdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA