Arnavutköy açıklarında arızalanan yelkenli tekne kurtarıldı
Arnavutköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı.
Arnavutköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Havalimanı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan Rus bayraklı yelkenli tekne, KEGM-5 botumuzca yedeklenerek emniyetle İGA Limanı'na yanaştırıldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür