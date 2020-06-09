Arnavutköy 28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi
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Arnavutköy 28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi

Arnavutköy 28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi Cenazede Taha'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı Arnavutköy'de 1,5 ay önce kaybolan ve 28 gün sonra cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alanda bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.

09.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:32

Arnavutköy 28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi

Cenazede Taha'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 1,5 ay önce kaybolan ve 28 gün sonra cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alanda bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.

20 Nisan'da babasıyla birlikte dışarı çıkan Taha Yiğit, eve geri dönüş sırasında kaybolmuştu. Otizmli Taha Yiğit'in peşinden giden ailesi durumu polise bildirmişti. 15 Mayıs günü Arnavutköy'de ormanlık alanda bulunan bir cesetten alınan DNA örneğinin Taha'nın annesinin alınan örnekle karşılaştırılması sonrası ölen kişinin, Taha olduğu anlaşıldı. Adli tıp işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze Avrupa Yakası 2.Bölge Mezarlıklar Müdürlüğü'nde sosyal mesafeye uyularak kılınan namazın ardından Kayaşehir Mezarlığı'na defnedildi. Namazın ardından tabutun cenaze arabasına bindirilme esnasında aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Arnavutköy 28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi

Kaynak: İHA

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