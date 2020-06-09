Arnavutköy 28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi
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Arnavutköy 28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi

Arnavutköy'de 1,5 ay önce kaybolan ve 28 gün sonra cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alanda bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.

Arnavutköy 28 gün sonra cesedi bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi
09.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:57

Arnavutköy'de 1,5 ay önce kaybolan ve 28 gün sonra cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alanda bulunan Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.

20 Nisan'da babasıyla birlikte dışarı çıkan Taha Yiğit, eve geri dönüş sırasında kaybolmuştu. Otizmli Taha Yiğit'in peşinden giden ailesi durumu polise bildirmişti. 15 Mayıs günü Arnavutköy'de ormanlık alanda bulunan bir cesetten alınan DNA örneğinin Taha'nın annesinin alınan örnekle karşılaştırılması sonrası ölen kişinin, Taha olduğu anlaşıldı. Adli tıp işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze Avrupa Yakası 2.Bölge Mezarlıklar Müdürlüğü'nde sosyal mesafeye uyularak kılınan namazın ardından Kayaşehir Mezarlığı'na defnedildi. Namazın ardından tabutun cenaze arabasına bindirilme esnasında aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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