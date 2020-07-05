Arnavut tarihinin en kara günü "Çamerya Katliamı" İzmir'de anıldı
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Arnavut tarihinin en kara günü "Çamerya Katliamı" İzmir'de anıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırım, İzmir'de yapılan açıklamayla kınandı.

Arnavut tarihinin en kara günü
05.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:26

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırım, İzmir'de yapılan açıklamayla kınandı. Arnavut dernekleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "C¸amerya'da soykırıma ugˆrayan soydas¸larımızın ve onların c¸ocuklarının hakkını sonuna kadar arayacagˆız. Ugˆradıkları soykırımı du"nya gu"ndemine tas¸ıyacagˆız" denildi.

27 Haziran 1944 yılında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımın üzerinden 76 yıl geçti. İzmir'de de bir araya gelen Arnavut dernekleri yaşanan soykırımı kınadı.

Derneklerin üyeleri, İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bırakıp ardından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Alac¸atı - C¸es¸me Arnavut Ku"ltu"ru" Dernegˆi Başkanı İbrahim Topal, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle programı ertelediklerini ifade ederek, 76 yıl önce Yunan rejiminin Çameryalı Arnavutlara karşı işlediği soykırımı hatırlattı.

Topal, "Bizler, Tu"rkiye'mizin farklı s¸ehirlerinde yas¸ayan; Arnavutluk'tan, I·s¸kodra'dan, Yanya'dan, C¸amerya'dan, Kosova'dan, Pres¸eva'dan, Karadagˆ'dan, Manastır'dan Makedonya'dan su"ru"len, su"rgu"ne go"nderilen, go"c¸ ettirilen, Arnavut ko"kenli Tu"rkiye Cumhuriyeti vatandas¸ları, bize kucak ac¸an Tu"rkiye Cumhuriyetinin kurucuları, asli unsurları, u"lkesine sadakatle bagˆlı yurttas¸ları. C¸anakkale'de s¸ehit du"s¸en, gazi olan, Kurtulus¸ Savas¸ında ise tas¸eron s¸ovenist Yunan kuvvetlerini bozguna ugˆratan, Kafkas cephesinde s¸ehit du"s¸en, yu"ce Tu"rk milletinin asil fertleriyiz" diyerek söze başladı.

"Ugˆradıkları soykırımı du"nya gu"ndemine tas¸ıyacagˆız"

İbrahim Topal, "Bundan sonra biz Tu"rkiye Arnavutları olarak bu bilinc¸le, gec¸mis¸imize ve ku"ltu"ru"mu"ze daha c¸ok sahip c¸ıkacagˆız" şeklinde konuştu. Topal, "Ortak tarihimizden aldıgˆımız gu"c¸le; yas¸adıgˆı u"lkeye hizmet etmis¸ ve bayraklas¸tırdıgˆımız ortak degˆerlerimizi; Hoca Tahsin'i, S¸emsettin Sami Fras¸eri'yi, Mehmet Akif'i ve Kurtulus¸ Savas¸ının sessiz kahramanları Kartallı Kazımları daha c¸ok gu"ndeme getirecegˆiz. Bo"ylece Arnavut du"nyasında; bugu"ne kadar hakkı yenen, haksızlıgˆa ugˆratılan Arnavutlar ic¸in du"nya sahnesinde; onurlu, gururlu, barıs¸c¸ıl, hakkını arayan ve alan bir durus¸ sergileyecegˆiz. Tabii ki biz Çamerya'yı daha c¸ok anacagˆız ve hatırlatacagˆız. U"lkemizde yas¸ayan yogˆun bir C¸am Arnavut'u bulundugˆundan, C¸amerya'daki soykırımı daha c¸ok gu"ndeme getirecegˆiz. C¸amerya'da soykırıma ugˆrayan soydas¸larımızın ve onların c¸ocuklarının hakkını sonuna kadar arayacagˆız. Ugˆradıkları soykırımı du"nya gu"ndemine tas¸ıyacagˆız" şeklinde konuştu.

"3 binin u"zerinde Arnavut'un katledildigˆi soykırımı daha yu"ksek sesle anlatacagˆız"

Topal, "1944 Haziran ayında s¸ovenist Yunanlılar tarafından o"lu"me mahkum edilen, 2 yas¸ından 80 yas¸ına kadar her yas¸ grubundan 3 binin u"zerinde Arnavut'un katledildigˆi soykırımı daha yu"ksek sesle anlatacagˆız. Sadece Mu"slu"man Arnavut oldukları ic¸in katledilen ve zulu"m, baskı ile mu"badele edilen C¸am Arnavutlarının torunları, 'C¸ameriya Soykırımını' uluslararası hukuk alanında ve de bilimsel, akademik alanda yapacakları c¸alıs¸malarla bundan sonra devamlı gu"ndemde tutacaklardır. Ege'nin incisi I·zmir'den, Arnavut du"nyasına sesleniyoruz; C¸amerya Arnavutları haklarına kavus¸malıdır. Bu yolda I·talya Arbres¸leri, Yunanistan Arvanitleri sizler de Tu"rkiye Arnavutlarına yardımcı olunuz. Adaletin yerine gelmesi ic¸in barıs¸c¸ıl c¸abalarımıza destek olunuz. Tu"rkiye'de yas¸ayan bu"tu"n Arnavutlar C¸amerya Arnavutlarının yanındadır. Tu"m Tu"rkiye halkı soykırıma ugˆramıs¸ C¸amerya halkına destek vermektedir" diye ifade etti.

"Soykırım insanlık suc¸udur ve zaman as¸ımı yoktur"

Topal, açıklamasına şöyle devam etti:

"Artık Tu"rkiye Arnavutları C¸amerya Soykırımını her yıl gu"ndeme getirip, anma etkinlikleriyle gelenekselles¸tirecek ve C¸amerya Sorunu konusunu du"nya gu"ndemine tas¸ıyacaktır. Amacımız; ayrıca 1944 yılında Yunanistan tarafından askeri sistematik soykırıma ugˆramıs¸ ve yurtları C¸amerya'dan su"rgu"n edilen C¸amerya Arnavutlarının; temel insan hak ve hu"rriyetleri dogˆrultusunda serbest dolas¸ım ve mu"lkiyet hakkının teslim edilmesi ic¸in hak ve adalet aramaktır. Soykırım insanlık suc¸udur ve zaman as¸ımı yoktur. Bu bakımdan, 76 yıldan beri C¸amerya Sorununu go"rmezden gelen, hakikatlerin u"stu"nu" o"rterek; tarihin karanlıgˆında bırakmaya c¸alıs¸an Yunanistan'ın, I·zmir Konsoloslugˆuna siyah c¸elenk koyarak; sivil toplum örgu"tleri ve konuya duyarlı Arnavutlar olarak tepkimizi dile getiriyoruz."

Açıklamaya ayrıca; Kosova - Rumeli Ku"ltu"r Sanat Dernegˆi, I·zmir Arnavut Ku"ltu"r Dernegˆi, Turgutlu Arnavut Ku"ltu"r Dernegˆi, Bursa Arnavut Ku"ltu"r Dernegˆi de katılım sağladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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