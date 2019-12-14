Arnavut savcılar, deprem sonrası kötü yapılaşma nedeniyle 17 kişi hakkında yakalama emri çıkardı
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Arnavut savcılar, deprem sonrası kötü yapılaşma nedeniyle 17 kişi hakkında yakalama emri çıkardı

Arnavutluk'taki deprem: Savcılar, 17 kişi hakkında yakalama emri çıkardı

14.12.2019 23:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:47
Arnavut savcılar, deprem sonrası kötü yapılaşma nedeniyle 17 kişi hakkında yakalama emri çıkardı

'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve 51 kişinin ölümüne, 900'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan 6,3 büyüklüğündeki sonrasında açılan soruşturma kapsamında bazı kişiler hakkında yakalama emri çıkarıldı.


Yakalama kararları, 'görevi kötüye kullanma', 'cinayete teşebbüs' ve 'adam öldürme' suçlamaları ile Arnavut savcılar tarafından çıkarıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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