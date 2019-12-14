Arnavut savcılar, deprem sonrası kötü yapılaşma nedeniyle 17 kişi hakkında yakalama emri çıkardı
Arnavutluk'taki deprem: Savcılar, 17 kişi hakkında yakalama emri çıkardı
14.12.2019 23:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:47
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve 51 kişinin ölümüne, 900'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında açılan soruşturma kapsamında bazı kişiler hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Yakalama kararları, 'görevi kötüye kullanma', 'cinayete teşebbüs' ve 'adam öldürme' suçlamaları ile Arnavut savcılar tarafından çıkarıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com