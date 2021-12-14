Arnavuktöy'de "usta işi" hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar - Haberler
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Arnavuktöy'de "usta işi" hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir sitenin otoparkında bulunan lüks otomobilin 4 lastiğini sökerek çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir sitenin otoparkında bulunan lüks otomobilin 4 lastiğini sökerek çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Sabah evden çıktığında 4 lastiği çalınan otomobilini kaldırımda gören araç sahibi gözlerine inanmadı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde geçtiğimiz gece bir sitenin otoparkına giren hırsızlar, lüks otomobilin lastiklerini ve özel tasarım jantlarını gözlerine kestirdi. Otomobili kaldırım taşlarının üzerine sabitleyen hırsızlar, aracın 4 lastiğini birden sökerek kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için arabasına yönelen İsmail Akbeyik ise aracının lastiklerinin olmadığını fark edince şoke oldu. Yaklaşık 40 bin TL'lik ilginç hırsızlık sonrası araç ise böyle görüntülendi.

"Gerçekten usta işi"

Yaşadıkları olay karşısında şoke olan araç sahibi İsmail Akbeyik, "Gece 03.00 gibi geldim, arabamı park edip evime çıktım. Sabah 05.00-06.00 gibi de servisten dönen bir komşum zile bastı 'aracının lastikleri yok' dedi. İnip baktım, aracım bu haldeydi. Daha sonra karakola haber verdik. Polisler çalışıyor. Arabamı iki taş üzerine bırakmışlar. Bu kadar merkezi ayarlayıp arabayı devirmemek gerçekten usta işi. Burada gören olduysa da karışmamıştır belki de kendisi yapıyor diye" dedi. - İSTANBUL

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de usta işi hırsızlık: Aracı kaldırıma çıkartıp lastiklerini çaldılar

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