ARNAVUKÖY'DE FECİ KAZA; HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ARNAVUKÖY'DE FECİ KAZA; HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUKÖY'DE FECİ KAZA; HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI

Sultangazi yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak savruldu.

Sultangazi yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak savruldu. Sürücü, hurdaya dönen otomobilden sağ olarak kurtarıldı.

Samet Uzun yönetimindeki 34 PA 1180 plakalı otomobil, Arnavutköy - Sultangazi yolunda bulunan Eski Edirne Caddesinde takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Samet Uzun, feci kazadan sağ olarak kurtuldu. Takla atan otomobilin tekerlekleri yerinden koparak yol kenarına savruldu. Araç içindeki sürücünün yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri koştu. Otomobilden çıkarılarak çimenlik alana yatırılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Eski Edirne asfaltında bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü dökümü:

-------------------Hurdaya dönen otomobil-Otomobilin çekiciye yüklenmesi-Trafikten görüntü-Genel ve detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Bahar Candan Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ARNAVUKÖY'DE FECİ KAZA; HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 09:56:46. #1.16#
title