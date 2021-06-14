Arnautovic'ten büyük ayıp! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı bile dövmeye kalktı
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Arnautovic'ten büyük ayıp! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı bile dövmeye kalktı

Arnautovic'ten büyük ayıp! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı bile dövmeye kalktı
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Avusturya'nın Sırp asıllı oyuncusu Arnautovic'in Makedonya maçındaki gol sevincinde kameralara karşı ettiği küfürler ortaya döküldü. Arnavut ve Makedon halkına ırkçı küfürler eden 32 yaşındaki forvete kaptan Alaba engel oldu. Arnautovic'in küfrettiği sırada olay noktasına gelip ağzını kapatan Alaba, arkadaşını dövmekten beter etti. Alaba, takım arkadaşının boğazını sıkıp, ağzını kapattı. Arnautovic de yaptığı paylaşımda Arnavut ve Makedon halkından özür diledi.

Avusturya'nın Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendiği maçta son golü atan ve sonrasında büyük bir öfkeyle bir şeyler söylediği ve hareketler yaptığı gözlenen Arnautovic'in tepkilerinin altından büyük skandal çıktı. Sırp asıllı 32 yaşındaki oyuncu Arnavutluk ve Makedon halkına karşı ırkçı semboller kullanarak "Senin Arnavut ve Makedon A... S..." şeklinde küfür ettiği belirlendi.

Arnautovic'ten büyük ayıp! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı bile dövmeye kalktı

"IRKÇI DEĞİLİM"

Yaşanan olayın ardından kendisini savunan Arnautovic, "Ben ırkçı değilim. Dün akşam duygu yoğunluğu içinde ağzımdan çıkan sözler nedeniyle Makedonya ve Arnavutluk'tan özür dilerim. Her ülkede arkadaşım var. Beni tanıyan herkes de bu durumu bilir" açıklamasını yaptı.

Arnautovic'ten büyük ayıp! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı bile dövmeye kalktı

ALABA ENGEL OLDU

Avusturya kaptanı Alaba, gol sevinci sırasında Arnautovic'in yayına koşup boğazını sıkıp ağzını kapattı. Kendisi de siyahi olduğu için ırkçı saldırıların hedefinde kalan Alaba, takım arkadaşının ayıbını örtmeye çalıştı.

Arnautovic'ten büyük ayıp! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı bile dövmeye kalktı

UEFA'NIN HAREKETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Bu hareketlerin ardından Arnavut basınından oyuncuya karşı büyük tepki geldi. UEFA'nın bir an önce harekete geçmesi istendi. UEFA'nın disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.

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