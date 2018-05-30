Armutlu Doğa Evleri Projesinde Sona Gelindi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde butik sosyal yaşam alanlarını projelerinde barındırarak başarılı çalışmalarına imza atan Erdem İnşaat Yalova Armutlu'da devam eden Doğa Evleri Projesinde son çalışmalarını yapıldığı kaydedildi.

Yalova Armutlu'da projeler yapan Erdem İnşaat Şimşek Evleri projesinden sonra Doğa Evleri projesini tamamladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; peyzaj çalışmalarının devam ettiği projede günlük hayatınıza dair her bir şey var. Ayrıca; İstanbul'un yoğun stresinden kurtulmak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği Yalova Armutlu'da 2018 yılında gelen doğalgaz ise bölgeye büyük değer kattığı belirtiliyor.

Yaşam alanları dikkat çekiyor

Yapılan bilgilendirmede; Türk hamamı, Fitness, Şelale, Çocuk oyun alanları, botanik bahçe gibi bir çok yaşam alanlarının öne çıktığı projede projede ilginin büyük olduğu açıklandı.

"İstanbul'a çok yakın olması itibariyle en çok tercih edilen yerler arasında Yalova Armutlu geliyor" diyen Erdem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Erdem, "Yalova Armutlu termal, deniz ve doğa harikasının bir arada olduğu çok güzel bir yer. Yakın zamanda doğalgazın gelmesiyle turizm alanında en çok tercih edilen yerler arasında olması ve İstanbul'a çok yakın olması neden Armutlu sorusuna cevap vermektedir" dedi. - YALOVA