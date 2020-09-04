Armutlu'da tarım arazisinde yangın
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Armutlu'da tarım arazisinde yangın

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

04.09.2020 22:28 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:32

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Tavşantepe mevkisindeki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Yalova ile Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Armutlu'da tarım arazisinde yangın

Kaynak: AA

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