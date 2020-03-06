Armutçuk'taki grizu faciasının 37. yılı

06.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:41

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Armutçuk Müessesesi kuyu başında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kozlu'da 3 Mart 1992'de ve Armutçuk'ta 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu facialarında havzanın travma geçirdiğini, olayların basıncın anormal şekilde düştüğü iklim koşullarında yaşandığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"İdareciler olarak bu tür fiziksel değişimlerin sonucunu çıkarıp yorumlayıp ona göre tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Şartları, durumları yorumlayıp gerekli sağlıklı sonuçları çıkarıp hamleleri birlikte yapma zorunluluğumuz var. Uzuvlara zarar vermeyebilir çok büyük travmatik kazalar ortaya çıkmayabilir. Yalnız vaka çalışması dediğimiz bir olay var. Mevcut yöneticiler ve kazaya maruz kalanlar sonuçlarını birlikte çıkaralım. Kurum olarak iş sağlığı ve güvenliği ağırlıklı olmak üzere gerçekten iyi bir yapılanmamız var. Yarı mekanize ve mekanize kazıda mesafeler aldık. Şu anda toplam ayak uzunluğumuz 2 kilometre. Allah nasip ederse 2020 sonuna doğru havzadaki mevcut yarı ve tam mekanize ayak uzunluğunu 1 kilometreye çıkaracağız. TTK Armutçuk'a da bunu uygulamak istiyoruz."

- "Türkiye'nin de taş kömürüne ihtiyacı var"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madenciliğin bölgede sürdürüldüğünü söyledi.

Bölgede kömür bulunduğu için 172 yıldır ata mesleğini devam ettirdiklerini anlatan Yeşil, "Bugün taş kömürü dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri. Türkiye'nin de taş kömürüne ihtiyacı var. Ülkemiz ve milletimiz için güvenli ve verimli olarak üretmeye çalışıyoruz ancak yeterince üretmiyoruz. 2019 yılında 1500 arkadaşımız işe alınmasına rağmen şu anda TTK'de 7 bin 917 arkadaşımız çalışıyor. Bir yandan da emeklilikler sürüyor. TTK'nin norm kadro ve tam kapasite ile istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi için işçi alımında TTK Genel Müdürlüğüne yetki verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Şehit madencilerin anıtı

TTK Armutçuk Müessesesi'nde grizu faciasının yanı sıra meydana gelen maden kazalarında hayatlarını kaybeden maden işçilerinin isimlerinin yazılı olduğu anıtın açılışı Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, TTK Genel Müdürü Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Yeşil tarafından gerçekleştirildi.

Açılış öncesi anıttaki Türk bayrağını tutan maden işçileri asker selamı verdi.

Törende, faciada yaşamını yitiren işçilerle şehit Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'anı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Maden işçileri, madenlerde hayatını kaybedenler, İdlib şehitleri ve Suriye'de görev yapan Mehmetçik için dua etti.

Tören alanına "Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren yiğit Mehmetçiğin yanında" yazılı pankart asıldı.

Tören sonrası maden işçileri kazasız, belasız üretim için kurban kesti.

Kaynak: AA