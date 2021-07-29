Armutalan nerede? Armutalan nereye bağlı?
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Armutalan nerede? Armutalan nereye bağlı?

Armutalan nerede? Armutalan nereye bağlı?
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Son dönemde sık sık gündeme gelen Armutalan sosyal medyada konuşuluyor. Tatil imkânları ve doğası ile dikkatleri çeken Armutalan hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Armutalan nereye bağlı? Armutalan nerede?

Tatil olanakları ve eşsiz doğası ile göz kamaştıran Armutalan karakteristik özellikleri araştırılıyor. Armutalan hakkında Armutalan nerede ve Armutalan nereye bağlı gibi konuları araştırıyor. Peki, Armutalan nerede?

ARMUTALAN NEREDE?

Armutalan, Marmaris Körfezi'nin kuzeyinde Marmaris, Armutalan, Beldibi ve İçmeler belediyelerini kapsayan düzlükte yer alan ve Muğla'ya 49 km, Dalaman'a 92 km ve Datça'ya 66 km uzaklıkta, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı bir mahalledir.

Armutalan Belediyesi sınırları doğuda Höyük ve Kocakır Tepeleri, batıda Mezargediği Tepesi ve Sıraca Ovası, kuzeyde Katır Gediği ve Sumaklı Tepeleri, güneyde Pamucak Tepesi ve denizle belirlenmiş olup; güney doğusunda Hastane Kavşağı ile Çamlıca Tepesi'ni birleştiren hat bulunmaktadır. Armutalan Belediyesi'ne komşu belediyeler güneybatı'da İçmeler, doğuda Beldibi, doğu ve güneydoğuda Marmaris belediyeleridir.

Belediye sınırları içindeki alanın büyüklüğü 1.421,08 hektar (14,21 km²) olup bunun 396,12 hektarı (% 27,97) planlı yerleşim alanı, 16,83 hektarı (% 1,18) mesire, geriye kalan 1.006,84 hektarı da (% 70,85) orman alanıdır.

Yerleşim alanı, 28° 14' 25 D, 36° 51' 18 K koordinatları arasında kalmakta olup kuzey-güney doğrultusundaki maksimum uzunluğu 6,75 km, doğu-batı doğrultusundaki maksimum genişliği ise 2,65 km'dir.

Armutalan'ın yer aldığı alüvyon düzlüğü üç bir taraftan faylarla sınırlıdır. Dereler ya faylara koşut (fay zonu üzerinde) ya da onlara dik konumdadır. Derelerin akış yönleri Armutalan yerleşim merkezine doğrudur. Söğütlü Dere ve İncirli Dere'nin akış yönleri ise güneydoğu yönündedir.

Sahip olunan coğrafi yapı, kentin gelişiminde önemli bir unsurdur. 1980'li yıllara kadar küçük bir köy olan Armutalan, bölgedeki turizmin gelişmesi ve 1987 yılında belediye örgütünün kurulması sonrasında hem alan hem de nüfus olarak Türkiye ortalamalarının çok üstünde bir gelişme göstermiştir. Marmaris ve Armutalan yerleşimlerinin üstünde olduğu düzlüğün neredeyse yarısını, bu düzlükteki nüfusun ise 1/3'ünü barındıran, ülke ve dünya ölçeğinde tanınmış birçok konaklama tesisini barındıran, ülkemizin önemli bir turizm bölgesidir.

Armutalan yerleşimi içinde yer alan dört ayrı mahallenin nüfusları, Armutalan Sağlık Ocağı verilerine göre Merkez Mahallesi için 7.769, Sinan Mahallesi için 2.150, Camiavlu Mahallesi için 3.488, Şirinyer Mahallesi için 2.658'dir.

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Armutalan nerede? Armutalan nereye bağlı? - Haberler
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