ARMUT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI - Haberler
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ARMUT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Mut ilçesinde armut yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı.

KARAMAN (DHA) - MERSİN'in Mut ilçesinde armut yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı.

Karaman'dan Mut yönüne gelen R.Ş. yönetimindeki 33 CTN 98 plakalı armut yüklü TIR, Burunköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Mut - Karaman istikameti trafiğe kapandı. Sıkışan sürücü R.Ş. itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla 2 saatlik bir çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARMUT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

ARMUT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

ARMUT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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