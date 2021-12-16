ARMUT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

KARAMAN (DHA) - MERSİN'in Mut ilçesinde armut yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı.

Karaman'dan Mut yönüne gelen R.Ş. yönetimindeki 33 CTN 98 plakalı armut yüklü TIR, Burunköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Mut - Karaman istikameti trafiğe kapandı. Sıkışan sürücü R.Ş. itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla 2 saatlik bir çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.