Armut'un Türk taraftarlara mesajı var: "Destekleriniz için teşekkürler"
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Armut'un Türk taraftarlara mesajı var: "Destekleriniz için teşekkürler"

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Armut'un Türk taraftarlara mesajı var: 'Destekleriniz için teşekkürler'

Temsilcimiz Armut'a G2 karşısında başarılar diliyoruz

LEC Bahar Mevsimi kazananlar grubu playoff ilk turunda Rouge karşısında 3-1 galip gelerek G2′ ile eşleşen Mad Lions takımının üst koridor oyuncusu temsilcimiz '' İrfan Tükek, serinin ardından Türk destekçilerine teşekkür mesajı yayınladı.

Serinin son maçında takımını sırtlayarak galibiyete taşıyan Armut, LEC'deki ilk playoff serisinde takımının en iyi performans gösteren oyuncularından biriydi. G2 ile eşleşen Mad Lions takımına ve temsilcimiz Armut'a başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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