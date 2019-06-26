Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı

Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, armut toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Halime T. (56), yaralandı.

Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, armut toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Halime T. (56), yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesindeki armutları toplamak için ağaca tırmanan Halime T., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halime T., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Bursa

Kaynak: DHA
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