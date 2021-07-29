Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
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Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun

Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın bereketli ovasında Santa Maria armudu hasadına başlandı.

Bursa'nın bereketli ovasında Santa Maria armudu hasadına başlandı. Üreticiler bu yıl fiyatlardan memnun.

Bursa ovasında yetişen Santa Maria armudunun hasadına başlandı. Bu yıl rekolte ve fiyatların iyi olması müstahsilin yüzünü güldürdü. Pandemiyle birlikte armuda büyük talep var. Bursa ovasında yetişen armudun büyük kısmı Rusya ve Avrupa'ya ihraç oluyor. Ovada armut hasadına başlayan üreticiler, bu yıl 1 dönüm armut bahçesinden 5 ton mahsul alıyor. Tüccarlar dalından 4 liraya aldıkları armudun kilosuna 2 lira da toplama, nakliye ve paketleme masrafı yapıyor. Yapılan bu masrafla birlikte tüccara dalından topladığı armut 6 liraya geliyor. Bu armut halde 8 liradan satılıyor.

Kestel ilçesinin Dudaklı köyünde yılın ilk Santa Maria armut hasadını yapan İlyas Gümüş, "Bu yıl ilk Santa Maria hasadını yaptık. Bu yıl rekolte çok iyi. Fiyatlardan çok memnunuz. Bir dönüm bahçeden 5 ton armut hasat ediyoruz. Bursa ovasında yetişen armut çok kaliteli. Yurt dışında büyük rağbet görüyor. Burada yetişen armutların büyük kısmı yurt dışına ihraç oluyor" dedi. - BURSA

Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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