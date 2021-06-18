Armut fiyatları cep yakıyor
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Armut fiyatları cep yakıyor

Armut fiyatları cep yakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri'de kurulan semt pazarlarında armutun fiyatı cep yakıyor.

Kayseri'de kurulan semt pazarlarında armutun fiyatı cep yakıyor. 1 kilo armut 15 TL'den satışa sunuluyor.

Kayseri'de haftanın 6 günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında armut tezgahta yerini almaya başladı. Yazın gözde meyvelerinden olan armut tezgahlarda 15 TL'den satışa sunulurken, vatandaşların armuta olan ilgisinin ise fazla olduğu görüldü. Bu hafta pazarda en pahalı ürünün armut olduğunu söyleyen pazarcı Kadir Mağara, "Armut tezgahlara yeni geldi. 15 TL'den satılıyor. Şu anda en pahalı ürünümüz armut diyebiliriz. Diğer ürünlerin fiyatları gayet normal. Kiraz 10 TL, kayısı 10 TL, erikler 7,5 TL, fiyatlar armutun dışında gayet ucuz. Aynı şekilde mantarımız var 10 TL. Yani meyve fiyatları özellikle genel anlamda pazarda uygun. İnsanlar pazarı unuttular. Hangi gün nerede ne pazarı var unuttular. Market alışkanlığı, seyyar satıcı alışkanlığı hala sürüyor. O yüzden biraz mustaribiz. Hastalığa inanan veya inanmayan vatandaşlarımız var ama insanlar artık pek aldırış etmiyor. Pazarı değerlendirecek olursak, pazarımızda işlerimiz zayıf. Bunun sebebi ise pandemide insanların markete ya da seyyar satıcılara yönelmesi ve onların da çoğalması oldu. O nedenle işlerimizin pek tadı yok" dedi. - KAYSERİ

Armut fiyatları cep yakıyor
Armut fiyatları cep yakıyor
Armut fiyatları cep yakıyor
Armut fiyatları cep yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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