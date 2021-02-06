Armut depoda alıcı bekliyor

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde üretilen Karyağdı armudu depolarda alıcı bekliyor.

Antalya'nın meyve ambarı Korkuteli'de üretilerek ve soğuk hava depolarında kaldırılan Karyağdı armudu ihracatı ve alıcı bekliyor. Geçen yıllarda yurt içi ve yurt dışından alıcı bulan Karyağdı armudunda beklenen pazar yoğunluğu oluşmadı.

Elma ve armut tüccarı Mümin Demir, "Biz tüccar olarak üreticilerden aldığımız Karyağdı armutları şu an elimizde kaldı ve satılmıyor. Fiyat olarak 1,5- 2 TL arasında ancak biz şu an pazar bulamıyoruz. Artık Korkuteli'nde yetişen Karyağdı armudu bu saatten sonra üretici olsun, tüccar olsun geri duruyor. Karyağdı armudu üreticilerinin yüzde 70'i ağaçlarını kesiyor. Artık Karyağdı armudu antika gibi olacak. İlçede 3- 5 yıl içinde Karyağdı armudu diye bir şey kalmayacak. Bizim devletimizden istediğimiz şey, patentini aldığımız Karyağdı armut üreticilerine ve tüccarlara destek çıkması" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı