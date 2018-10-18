Armut Ağacından Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da armut ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kalfalı Mahallesi Armutlu mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, armut toplamak için ağaca çıkan 76 yaşındaki Yusuf Güven düşerek ağır yaralandı. Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Güven ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam Samsun'daki hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN