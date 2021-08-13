Armut ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Armut ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Armut ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Alucra ilçesinde armut ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Giresun'un Alucra ilçesinde armut ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arif Küpücü (61) akraba ziyareti için Çamoluk ilçesinden Alucra ilçesinin Arda Köyü'ne gitti. Burada armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Küpücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arif Küpücü, durumunun ağır olması nedeniyle Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda durumu fenalaşan Küpücü, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Armut ağacından düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 09:09:18. #1.15#

title