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Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı / Alperen Osman Keten - Haberler | Yerel

Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı Amasya'nın Suluova ilçesinde ilkbahar aylarında çiçek açan armut ağacının sonbaharda çiçek açması şaşırttı.

AMASYA (İHA) - Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde ilkbahar aylarında çiçek açan armut ağacının sonbaharda çiçek açması şaşırttı.

Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması ve yaz aylarında meyvelerinin toplanması gereken armudun eylül ayında çiçek açması görenlerin dikkatini çekti.

İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde meyvecilikle uğraşan Yılmaz Keten, "Elma toplamak için geldiğimiz bağda armut fidanının çiçek açtığını gördük. ya armut ağacı mevsimleri şaşırdı ya da biz" dedi.

Keten, "Olağan mevsim koşulları dışında gelişen, baharı andıran hava durumu ve çevre koşulları nedeniyle eylül ayında birçok meyvenin çiçek açmasına alışığız. Ancak ilk defa bölgemizde armut ağacının çiçek açtığını gördük" diye konuştu.

Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı
İhlas Haber Ajansı / Alperen Osman Keten - Son Dakika Haberleri
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