Armut ağacı aralıkta meyve verdi
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Armut ağacı aralıkta meyve verdi

15.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:21
Armut ağacı aralıkta meyve verdi

Türkiye'nin çoğu bölgesinde kış mevsimi etkisini gösterirken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı, Marmaris ilçesinde ise armut ağacı meyve verdi.

Türkiye'nin çoğu bölgesinde kış mevsimi etkisini gösterirken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı, Marmaris ilçesinde ise armut ağacı meyve verdi.

Marmaris'in dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın bulunduğu Orhaniye Mahallesi'nde armut ağacının çiçek açarak meyve vermeye başlaması görenleri şaşkına çevirdi.

Evli ve 1 çocuk babası Hamdi Perçin, evinin bahçesinde enteresan bir durumla karşılaştığını belirterek, "Hiç görmediğimiz farklı bir durum oldu. Armut ağacında, meyve ve çiçeği bir arada gördük" dedi. - MUĞLA

Armut ağacı aralıkta meyve verdi
Armut ağacı aralıkta meyve verdi
Armut ağacı aralıkta meyve verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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