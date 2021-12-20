MERSİN (Habermetre) - İklim Değişikliği ile sıcak geçen havalar insanları olduğu kadar diğer canlıları da etkiliyor. Mersin'in Mut ilçesinde bir armut ağacı aralık ayında meyve verdi. Mersin'in Mut ilçesinde armut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Normalde yörede haziran ayında meyve vermesi gereken ağaç, iklim değişikliğinin etkisiyle aralık ayında da meyve verdi.

Ağacın sahibi İsmail Kaplan da şaşkınlığını gizlemedi. "Bizim armut her sene olduğu gibi bu sene de görevini yerine getiriyor. Bir de mevsim şartlarının bozuk olmasından dolayı, hava şartlarının dengesizliğinden dolayı işte bu görevini yerine getiriyor. Biz güzün dahi armutsuz kalmıyoruz. Başından da koparıp yiyoruz, dibine dökülenleri de yiyoruz. Armuttan yana bir sıkıntımız yok. Bu ağaç her yıl yapraklarını ağustos ayında döker, eylül ayında tekrar açar. " dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise durumu "şaşılacak bir durum" sözleriyle değerlendirdi. mersin armut aralık erken iklim değişikliği

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