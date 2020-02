"Armonia Uluslararası Zeytinyağı Yarışması"nın Türkiye etabı, İzmir'de yapılacak

04.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:28

İtalya'nın Parma kentinde 14. kez düzenlenecek "Armonia Uluslararası Zeytinyağı Yarışması"nın Türkiye etabı, mart ayında İzmir'de düzenlenecek.

"The Best of Türkiye" ismiyle gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı, İzmir Ticaret Odasında düzenlenen toplantıyla yapıldı.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgia, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zeytinyağı konusunda zengin bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkilerin her geçen yıl arttığını belirten Giorgia, şunları kaydetti:

"2019'da iki ülke arasındaki ticari aktiviteler 20 milyar dolara ulaştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bir araya geldi. Hedef ticari ilişkilerin güçlendirilmesiydi. İtalya, Türkiye'nin üçüncü büyük müşterisi. 2018 yılında İtalya, Türkiye'de yatırım yapan ikinci büyük ülke oldu. Makina, tarım ve yine zeytinyağı sektöründekindeki birliktelikler İtalya ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin kanıtı. Ege Bölgesi ile İtalya arasında daha güçlü bir ilişki var."

İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla odalarının 1994'te kurulduğunu belirtti.

Parma kentinde 14. kez düzenlenecek yarışmanın, alanında dünyaca ünlü bir yarışma olduğunu kaydeden Alba, "Türk firmaları bu yarışmaya çok katılmıyor. Mart ayında düzenleyeceğimiz 'The Best Of Türkiye' yarışmasında dereceye giren firmalar, nisan ayındaki uluslararası yarışmaya ücret ödemeden katılacaklar. Amacımız zeytinyağı sektöründe iş birliğini geliştirmek, Türk zeytinyağının uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Yarışmayı düzenleyen IRVEA Enstitüsü Başkanı Mauro Martelossi de geçen yıl düzenledikleri yarışmaya Türkiye'den 8 firmanın katıldığını, bunlardan 2'sinin ödüle döndüğünü aktardı.

Yarışmaya dünya genelinde 400'e yakın firma ile konusunda uzman şefler ve tadımcıların katıldığını aktaran Martelossi, katılım bedeli 160 avro olan İzmir'deki yarışmaya katılacak firmaların İzmir İtalya Ticaret Odasına 5 Mart'a kadar başvurabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA