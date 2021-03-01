Arminia Bielefeld Kulübü, teknik direktör Neuhaus'un görevine son verdi
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Arminia Bielefeld Kulübü, teknik direktör Neuhaus'un görevine son verdi

01.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:58
Arminia Bielefeld Kulübü, teknik direktör Neuhaus'un görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Arminia Bielefeld, teknik direktör Uwe Neuhaus'un görevine son verildiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Arminia Bielefeld, teknik direktör Uwe Neuhaus'un görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulüpten yapılan açıklamada Neuhaus ve teknik direktör yardımcısı Peter Nemeth'in görevine son verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kulübün uzun vadeli stratejik gelecek planlaması çerçevesinde takımın sezonu nasıl tamamlayacağından bağımsız olarak teknik kadroda bir değişme gideceği kararının verildiği belirtildi.

Açıklamada Neuhaus'un yerine kimin geleceğine ilişkin bilginin yakında paylaşılacağı aktarıldı.

Kulübün üst yöneticisi Samir Arabi, mevcut gelişmeler sebebiyle bu değişimi öne çekme kararını aldıklarını ifade ederek, takımın sportif hedeflere ulaşması için gerekli kaliteye sahip olduğundan da emin olduklarını kaydetti.

Arminia Bielefeld ligde, bir maç eksikle 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Neuhaus, 2018'in aralık ayında Arminia Bielefeld'de teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Arminia Bielefeld 2020-2021 sezonunda 11 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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