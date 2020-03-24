Armatürcüler 900 milyon dolarlık ihracat hedefliyor Türkiye'deki pazar büyüklüğü 2.5 milyar dolara ulaşan armatür sektörü bu yıl ihracatını yaklaşık yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Türkiye'deki pazar büyüklüğü 2.5 milyar dolara ulaşan armatür sektörü bu yıl ihracatını yaklaşık yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, koronavirüsün birkaç ay sonra etkisinin azalması ile ihracatı 650 milyon dolardan 900 milyon dolara çıkaracaklarını söyledi. Kaynak: Dunya.com