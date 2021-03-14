ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:15
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıANTALYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ANTALYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi. 06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada, 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ANTALYA Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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